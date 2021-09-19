В Коми собираются отменить обязательный техосмотр

Фото: Госдума.рф

Удивительная новость для владельцев автомобилей пришла на этой неделе. В Госдуму внесен законопроект, по которому даты обязательного техосмотра будут сильно сокращены.

По проекту, поступившему в Госдуму, его будут проходить только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

При этом владелец автомобиля должен будет вывести официально из эксплуатации самостоятельно, отмечают на сайте.

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