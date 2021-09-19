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Происшествия19 сентября 2021 13:50

Диван, гараж и заброшенное здание горели в Коми в субботу

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В субботу, 18 сентября, пожарные Коми трижды выезжали по тревоге. Обошлось без пострадавших. Но, что показательно, каждый раз причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем.

Утром в сыктывкарском местечке Дырнос загорелся гараж. Местные жители пожарным сообщили, но успели погасить огонь еще до их приезда.

В полдень в Ухте загорелась квартира на улице Куратова. Десять человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. На тушение огня ушло около часа:13 огнеборцев и 4 единицы техники работали на спасательной операции. Пострадал только диван.

Уже в ночь на 19 сентября, в 01:17, пришло сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по улице Новая в поселке Койдин Койгородского района. С огнем в заброшке справились за час. Пострадавших нет.

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