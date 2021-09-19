Жительница Коми получила срок за незаконную попытку увеличить продажи

Фото: архив КП

Верховный суд Коми оставил без изменений приговор ухтинской предпринимательнице, которая за взятку хотела проникнуть со своими товарами в колонию.

В 2017 году она за полгода перечислила руководителю одного из государственных учреждений системы УФСИН 227 868 рублей, в качестве взятки, что является крупным размером. Таким образом она хотела увеличить свой товарооборот.

Однако преступление не было доведено до конца, поскольку руководитель указанного учреждения не имела полномочий на осуществление таких действий. И реально помочь предпринимательнице не могла.

В июле 2021 года Ухтинский городской суд назначил виновной 7 лет лишения свободы, со штрафом в размере однократной суммы взятки, то есть 227 868 рублей.

Однако к этому моменту женщина уже отбывала наказание по предыдущему приговору. С учетом этого ей назначено 13 лет лишения свободы и штраф 14,1 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осужден иностранец, развращавший детей в Коми (подробности)