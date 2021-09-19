Женщину сбили на парковке у торгового центра в Коми

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла в субботу, 18 сентября, в Ухте.

Утром, в 11:10, на парковке около торгового центра «Ярмарка» водитель Great Wall выезжал в направлении улицы Заводской. В это же время пешком здесь проходила 40-летняя женщина. 45-летний водитель автомобиля не заметил ее и врезался в человека.

Пострадавшая не сразу заметила последствия ДТП. Уже после происшествия она обратилась в больницу с жалобами на здоровье, и у нее обнаружили ушиб левой стопы, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми.

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