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Общество20 сентября 2021 11:49

Вернувшегося из-за ОАЭ сыктывкарца оштрафовали за отсутствие теста на COVID-19

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Жителя Сыктывкара привлекли к административной ответственности за то, что после возвращения из Объединённых Арабских Эмиратов он в трёхдневный срок не разместил на сайте госуслуг свои результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. Теперь мужчина должен выплатить штраф, сообщает сыктывкарский городской суд.

Сыктывкарец вернулся домой из ОАЭ в апреле этого года. И пренебрёг требованием закона об обязательном исследовании на коронавирус - в трёхдневный срок не разместил результаты ПЦР-теста на сайте госуслуг.

За нарушение закона россиянам грозит административный штраф в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Сыктывкарец схлопотал штраф в размере 7500 рублей.

Постановление не вступило в законную силу, говорится в сообщении суда.

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