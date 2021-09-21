Госпиталь ветеранов в Коми переходит на плановый режим работы

С 1 июля госпиталь перешёл в режим работы с больными новой коронавирусной инфекцией Фото: архив "КП"

Госпиталь ветеранов переходит на плановый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. Отмечается, что медучреждение возобновляет свой обычный график с 22 сентября.

- Открывается консультативно-поликлиническое и стационарные отделения. В госпитале ветераны могут пройти диагностику различных заболеваний, получить консультации специалистов и необходимое лечение, - заявили в ведомстве.

Ранее госпиталь был перепрофилирован в ковид-больницу. С 1 июля в стенах учреждения получили лечение почти 800 человек.

С завтрашнего дня госпиталь будет работать в следующем режиме: терапию можно будет получить с 10 до 11 утра, а по вопросам неврологии можно получить консультацию и лечение с 11 утра до 12 дня.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, удостоверение ветерана, амбулаторную карту, направление, сертификат профилактических прививок, а также смену нательного белья, пижаму и тапочки.

Также в Минздраве добавили, что в госпитале возобновляется плановая госпитализация в стационар, которая будет осуществляться с соблюдением карантинных мер. В первую очередь в стационар госпиталя будут направлены инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветераны военной службы и другие категории ветеранов, в том числе дети войны.

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