В Коми КамАЗ сорвался со сцепки и врезался в «Ладу»

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 21 сентября, под Сосногорском буксируемый КамАЗ сорвался со сцепки и врезался в «Ладу Ларгус». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15:00. 39-летний мужчина ехал на МАЗе и буксировал на жесткой сцепке КамАЗ со стороны Нижнего Одеса в направлении Ухты. На 363-километре трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар второй грузовик сорвался со сцепки и выехал на встречную полосу. Там КамАЗ врезался в «Ладу».

В результате ДТП пострадала 67-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы грудины, ребер, ног, а также тупую травму живота. По данным информационной программы «День», пострадавшую в тяжелом состоянии санавиацией доставили в Сыктывкар.

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