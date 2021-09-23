В Коми хотят передать школы под охрану Росгвардии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Государственный Совет Коми поддержал инициативы о включении образовательных учреждений в перечень объектов, находящихся под обязательной защитой Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

С инициативой об охране школ депутаты Белгородской областной Думы обратились к федеральному правительству. Парламентарии просят определить Росгвардию в качестве единственного поставщика услуг по охране образовательных учреждений. В документе отмечается, что это ведомство в сравнении с частниками обладает более широким кругом прав и обязанностей по применению физической силы, спецсредств и оружия. Кроме того, Росгвардия отличается более высокой мобильностью и скоростью реагирования. Требования, предъявляемые к государственным охранным структурам, строже, чем к частным.

Весной Госсовет Коми уже поднимал вопрос о качестве охраны школ. На сегодняшний день лишь 25% образовательных организаций в республике находится под охраной частных предприятий. Зачастую в конкурсах по оказанию охранных услуг побеждают малочисленные организации, не имеющие филиалов в районах и городах и оказывающие услуги, которые не всегда соответствуют требованиям. Поэтому в Госсовете поддержали идею белгородских депутатов.

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