Мошенники украли у 11 жителей Коми больше 2 миллионов рублей

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За сутки мошенники украли у 11 жителей Коми в общей сложности более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жительнице Печоры 1963 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Собеседник сообщил, что кто-то пытается снять ее деньги, и предложил помощь. В итоге женщина перевела на неизвестные счета более миллиона рублей.

Сыктывкарка планировала забронировать авиабилеты по маршруту «Сыктывкар-Шахты» и нашла на одном из сайтов подходящий рейс. Она отдала мошенниками более 83 тысяч рублей, но билеты так и не получила. Пенсионер из Сыктывкара потерял почти полмиллиона рублей, когда решил заработать на бирже.

Еще два жителя республики попались на уловки дистанционных мошенников в соцсети «ВКонтакте». Ухтинцец лишился 9 тысяч рублей, а сыктывкарка – 14 тысяч рублей. Еще около 6 тысяч рублей потерял еще один житель Коми, который хотел заказать спортивный костюм.

Жертвами лжебанкиров стали пять человек. В Усть-Куломском районе женщина перевела мошенникам 105 тысяч рублей. Житель Вуктыла лишился 355 000 рублей, а женщина из Усть-Вымского района – 50 тысяч рублей. Воркутинец отдал «работникам банка» более 27 тысяч рублей, а мужчина из Сосногорска - свыше 98 тысяч рублей.

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