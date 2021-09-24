За сутки в Сыктывкаре у 82 человек подтвердился коронавирус

Фото: архив КП

По состоянию на пятницу, 24 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 82 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 87 человек, а за все время – 63 031. За сутки заболел 231 человек, а за весь период пандемии – 68 759.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 82 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 43 человека, в Усинске – 12, а в Усть-Вымском и Ижемском районах – по 11. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8224 человека. За последние сутки с учета сняли 482 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались 14 человек, а за весь период пандемии – 1699.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми из-за ухудшения эпидобстановки вновь разворачивают дополнительные ковид-койки