Под Сыктывкаром столкнулись три авто: погибли две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 сентября, в Сыктывдинском районе столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 19.50. «Тойота» ехала по трассе Чебоксары – Сыктывкар. Водитель не справился с управлением и по касательной столкнулся со встречным «Рено». После этого «Тойота» столкнулась с «Ниссаном», который двигался за «французом».

В результате ДТП погибли две женщины. Пассажирка «Тойота» 1959 года рождения и пассажирка «Ниссана» 1980 ода рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте до приезда медиков. Кроме того, в аварии пострадали четверо мужчин. Водитель Тойоты 1959 года рождения, водитель «Ниссана» 1959 года рождения, водитель «Рено» 1989 года рождения и его пассажир 1986 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

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