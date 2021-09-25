На поддержку туризма в Коми потратят 1,7 миллиона рублей

Фото: администрация Ижмы

На поддержку въездного и внутреннего туризма в Коми потратят 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства культуры и туризма.

В Коми начался прием заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма. Они принимаются с 28 сентября по 28 октября текущего года.

Субсидии смогут получить юридические лица (за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели туристской индустрии. Поддержка предназначена для возмещения части затрат на приобретение туристского снаряжения, спортивного инвентаря и нового транспорта. Это, в частности, может быть автомобиль, микроавтобус, аэролодки, вместимостью от 6 посадочных мест, а также лодки, снегоходы, квадроциклы. На эти цели выделили 1,7 миллиона рублей из республиканского бюджета. Размер поддержки для составит 90% от документально подтвержденных затрат, но не более 700 тысяч рублей в год.

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