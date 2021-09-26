За сутки в Сыктывкаре 81 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 81 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 36 человек. За все время из больниц выписали 63 125 пациентов. За сутки заболели 228 человек. Всего в Коми зафиксировали 69 217 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 81 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 44 человека, а в Усинске – 11. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8284 человека. За последние сутки в Коми скончались 10 больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1 728 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали эту инфекцию.

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