Фотомодель Лопырева побывала на плато Маньпупунер

Фото Виктории Лопыревой

Российская телеведущая, фотомодель, блогер и супруга первого председателя правительства Коми Игоря Булатова - Виктория Лопырёва посетила плато Маньпупунер. Об это она рассказала на своей странице в Instagram.

– Ну, что, друзья, наша мечта сбылась. Ура! Мы добрались до плато Маньпупнёр, и сейчас пойдем смотреть его вживую, – сказала Лопырева.

Она отметила, что Маньпупунер – это невероятная красота. Лопырева рассказала легенду о Маньпунере: о великанах, которые хотели похитить дочь вождя Аим, но ее брат превратил великанов в камень. Также модель дала советы тем, кто собирается добраться до этой достопримечательности. По ее словам, здесь очень сильный ветер, и не каждому удается сюда добраться.

– Нам невероятно повезло. Я просила высшие силы, чтобы нас Маньпупунёр впустил и чтобы была хорошая погода. Это большая редкость, – рассказала Лопырева.

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