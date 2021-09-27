В Коми прокуратура защитила права сироты на квартиру

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сосногорске прокуратура защитила жилищные права сироты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратился житель Сосногорска, относящийся к детям-сиротам. В 2019 году его исключили из списка таких людей, подлежащих обеспечению жильем. Это было связано с обеспеченностью нормой предоставления жилого помещения. Правом пользования на жилье, закрепленным за несовершеннолетним, общей площадью 58,6 квадратных метров, обладали фактически шесть человек. Общая площадь спорной квартиры, приходящаяся на одного человека, была меньше учетной нормы. При этом администрация Сосногорска не учла родственницу заявителя, решив, что права на квартиру есть только у пяти человек.

Прокуратура опротестовала решение городских властей. В итоге сироту обратно включили в список.

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