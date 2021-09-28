Сыктывкарца судили за то, что он разбрасывал интимные фото своей бывшей

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В Сыктывкаре 46-летнего местного жителя признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Фигурант расстался со своей возлюбленной. Из-за этого на почве личной неприязни мужчина расклеил на стенах лестничной площадки возле ее квартиры и разбросал во дворе фотографии с изображением своей бывшей в обнаженном виде.

В результате фото стали доступны для ознакомления третьим лицам, подчеркнули в СК.

Сыктывкарец признал свою вину, извинился и компенсировал ущерб. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

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