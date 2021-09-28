За сутки в Сыктывкаре 77 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 28 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 77 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 56 человек, а за все время – 63 307. За последние сутки в Коми заболели 225 человек, а за весь период пандемии – 69 669.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 77 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 43 человека, а в Усинске и Ижемском районе – по 10. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8504 человека. За последние сутки с учета сняли 315 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом, а за все время – 1757. По состоянию на 28 сентября в Коми 266 309 человек сделали прививку от коронавируса.

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