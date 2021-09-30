Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат фонтаны

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В пятницу, 1 октября, в Сыктывкаре планируют отключить фонтаны. Соответствующее постановление подписала глава администрации Наталья Хозяинова.

Как сообщалось ранее, власти столицы Коми отмечали, что сезон работы фонтанов завершится с первыми заморозками, когда температура опустится до нуля и ниже. В противном случае вода может замерзнуть и повредить фонтаны. Тогда ожидалось, что до конца сентября в Сыктывкаре заморозков не будет. В этом году, согласно постановлению, МКП «Жилкомсервис» должен отключить фонтаны 1 октября. Однако заморозков в Сыктывкаре пока не ожидается. Ночью в столице Коми температура воздуха составит 4-6, а днем – 7-9 градусов тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре запустили первый фонтан