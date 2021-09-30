Врач из Коми сравнил новые симптомы covid-19 с отравлением

Врач из Коми назвал новые симптомы COVID-19 Фото: Архив "КП"

Новые симптомы коронавируса похожи на отравление. Об этом рассказал заведующий реанимационным отделением Республиканской инфекционной больницы Иван Глух.

По его словам, из-за мутации вируса на передний план вышли такие симптомы, как нарушения кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, а вот проблемы с легких ушли на второй план.

Также Глух отметил, что новые случаи инфицирования ковидом беременных показывают, что вероятны прямые вирусные поражения плаценты. В очень редких случаях вирус может проникнуть в утробу матери.

Иван Глух рассказал сайту «Мой Сыктывкар» и о том, как изменяются лёгкие при болезни. После перенесённой тяжёлой инфекции может развиться постковидный синдром, требующие длительной реабилитации.

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