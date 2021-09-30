Ни один из 26 умерших от коронавируса жителей Коми за сутки не был привит: анализ антирекорда

Минздрав Коми проанализировал смертность от ковида Фото: Архив "КП"

В Коми был установлен антирекорд по количеству зарегистрированных смертей от коронавируса за сутки. Так, 22 сентября стало известно, что болезнь унесла жизни 26 пациентов.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на региональный Минздрав, ни один из скончавшихся не был привит. Специалисты говорят, что сделанная вакцина уберегает от тяжелого течения болезни, а также летального исхода.

Также стало известно, что в тот день вирус унёс жизни пожилых людей: от 60 до 89 лет. Среди них 11 мужчин и 15 женщин. Врачи сообщили, что пациенты страдали тяжёлыми заболеваниями, которые усугубил ковид.

Например, пятеро пациентов имели в анамнезе злокачественное образование, четверо страдали сахарным диабетом, две пациентки - ожирением; один человек находился в терминальной стадии почечной недостаточности. Из всех умерших 80% имели те или иные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Добавим, что в Коми сохраняется напряженная эпидобстановка. За сутки число заражённых выросло на 233 случая, а количество инфицированных превысило 70 тысяч человек.

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