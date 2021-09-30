Жителя Коми будут судить за то, что он прокатил полицейского на капоте

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В Воркуте 22-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел вечером 30 июля на улице Центральной. Полицейские обратили внимание на «десятку». За рулем был мужчина 1998 года рождения, с признаками алкогольного опьянения. На боковых стеклах «Лады» имелась тонировка. Правоохранители потребовали от мужчины предъявить документы. В ответ водитель нажал на педаль газа, сбил одного из стражей порядка и провез его на капоте несколько десятков метров. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. На него завели административные дела. «Десятку» поместили на спецстоянку. водителя к административной ответственности привлекали 80 раз, а за год – 48.

В СК уточнили, что полицейские держался руками за кузовные элементы во время движения автомобиля до тех пор, пока нарушитель не остановился. В ведомстве добавили, что машина ехала с большой скоростью. Водитель причинил правоохранителю физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направят в суд.

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