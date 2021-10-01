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Общество1 октября 2021 7:15

В Коми нашли пропавшего вахтовика

Источник:kp.ru
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Усинске благополучно завершились поиски 50-летнего Геннадия Иванова. Мужчина жив и здоров, он благополучно прибыл на место работы.

Напомним, поиски Геннадия велись с 23 сентября. В этот день он должен был прибыть на работу из Оренбургской области, однако его так и не дождались.

Оказалось, что в день исчезновения мужчину ожидали на вахте, но в итоге не смогли с ним связаться. В результате вахтовик просто потерялся в городе и все это время искал место своей работы.

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