В Коми растлителя, спаивающего подростков, посадили на 17 лет

Он отправится в колонию строгого режима Фото: Архив "КП"

Суд озвучил приговор жителя Усть-Куломского района, который заманивал к себе подростков и надругался над девочкой. Суд решил, что справедливым наказанием для него будет отправить в колонию на 17 лет.

Напомним, 57-летний мужчина приглашал детей к себе домой, где предлагал им алкоголь. В итоге рецидивист не раз спаивал их, и пил с ними сам. Он дошел до страшного преступления: одна из девочек-подростков подверглась сексуальному нападению со стороны подсудимого.

Отбывать свое наказание насильник будет в колонии строгого режима. Приговор на данный момент еще не вступил в силу.

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