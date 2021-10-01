В Коми развернули дополнительные ковид-койки в больницах

В Коми наращивают коечный фонд для лечения коронавирусных больных Фото: Архив "КП"

В Коми развернули дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. Так, коечный фонд вырос на 35 дополнительных места.

Отмечается, что 20 из них открыты в Усинске. В городе, по словам руководителя региона, наблюдается существенный рост зараженных.

- Там за минувшие сутки подтверждено 15 новых случаев. Для Усинска это много, - сказал глава.

Владимир Уйба в очередной раз призвал жителей Коми не игнорировать вакцинацию. Он напомнил, что привитый человек так же может заболеть, как и не вакцинированный, однако у последнего будет больший риск летального исхода и тяжелого течения болезни.

- Настоятельно рекомендую тем, кто сегодня на грани принятия решения вакцинироваться или нет, обязательно сделать прививку. Сегодня невакцинированный человек имеет очень большой шанс заболеть, и к сожалению, с летальным исходом. Вакцинированный тоже может заболеть, но течение будет более благоприятное и без тяжелых последствий, - заключил Уйба.

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