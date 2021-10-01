В Коми назвали средний возраст умерших пациентов с коронавирусом

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В Коми назвали средний возраст умерших пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Соответствующую информацию предоставили в республиканском Минздраве.

По данным ведомства, в настоящее время значимых различий в возрастном составе умерших именно от осложнений коронавирус в период первой и второй волн в Коми не наблюдается. В 2020 году, равно как и в 2021 году средний возраст пациентов с коронавирус и умерших по от прочих сопутствующих заболеваний, составил 72 года. Уточняется, что в качестве первоначальной причины смерти не указан ковид.

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