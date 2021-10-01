В ОАЭ покажут экспозицию, посвященную Коми

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В Дубае открывается «Экспо-2020», покажут экспозицию, посвященную Коми. Всемирная выставка станет одним из крупнейших с начала пандемии мероприятий такого масштаба. Об этом сообщили в пресс-службе федерального Минпромторга.

Талисманом российского павильона выбраны Фиксики. Это герои одноименного отечественно мультсериала. Во время церемонии открытия состоится премьера гимна павильона России, созданного DJ Леонидом Руденко, а также арт-перфоманс Creative Flow художника Макса Гошко-Данькова. Россия получила один из лучших участков на территории «Экспо». Он расположен буквально перед входом, поэтому мимо никто не пройдет.

Российский павильон России станет одним из крупнейших на этой всемирной выставке. В течение полугода там будут представлены лучшие российские креативные проекты. Кроме того, предусмотрена сменная экспозиция российских регионов. Как передает ТАСС, в павильоне представят Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область, Татарстан, Коми, Якутию и другие.

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