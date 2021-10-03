За сутки в Сыктывкаре 85 человек заболели коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на воскресенье, 3 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки в регионе выздоровели 482 пациента. За весь период пандемии из больниц выписали 64 448 человек. За сутки в республике заболели 257 человека. Всего в Коми зафиксировали 70 877 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 85 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 47 человек, в Усинске – 15, а в Ижемском районе – 14. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 9323 человека. За последние сутки в Коми не умер ни один больной коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1792 смертельных случая среди людей с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми не умер ни один больной коронавирусом

В республике выздоровели еще 482 человека