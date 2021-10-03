На пожаре в Коми погибла женщина, и пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 2 октября, в Усть-Вымском районе горел дом, в результате чего погибла женщина, и пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 4:24 в Айкино. На улице Садовой загорелся частный дом. Через две минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 7.20. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров . В результате пожара пострадал мужчина 1976 года рождения. Его передали медикам. Кроме того, на месте пожара обнаружили тело женщины 1982 года рождения. На месте происшествия работали 11 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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