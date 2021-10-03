В 2022 году в Коми отремонтируют 47 дворов

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В 2022 году в Коми планируют отремонтировать 47 дворов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства строительства и ЖКХ

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Коми будут приводить в порядок дворы и общественные территории. В этом году по программе в регионе благоустроили 50 дворовых и 53 общественных территории. Один из крупных объектов – «площадка под часами» в Сыктывкаре.

В 2022 году планируют привести в порядок 47 дворовых и 74 общественных территории. За них жители голосовали в апреле-мае. Как передает БНК, к этой процедуре могли присоединиться семь городов: Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора, а также Сосногорск.

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