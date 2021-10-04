Приговор экс-главе МВД по Коми будут оглашать два дня

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Приговор экс-главе МВД по Коми Виктору Половникову будут оглашать в течение двух дней. Его хотели посадить и оштрафовать.

Как сообщалось ранее, гособвинитель просит признать Половникова виновным в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем. Экс-главу МВД просят приговорить к 13 годам строгого режима и оштрафовать на 14,5 миллиона рублей. Его также хотят лишить звания генерал-майора полиции и всех государственных наград. Кроме того, прокурор просил конфисковать квартиру площадью 154 квадратных метра в Сыктывкаре и половину земельного участка.

Оглашение приговора началось в 10:00 в понедельник, 4 октября. Суд считает, что вина Половникова подтверждена исследованными в суде доказательствами. Как передает БНК, оглашение приговора займет два дня. О каких именно доказательствах идет речь, пока не сообщается.

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