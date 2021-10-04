В Коми водитель врезался в столб и оставил пострадавшего в авто

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 3 октября, в Воркуте ВАЗ-21083 врезался в опору ЛЭП, водитель сбежал, бросив пострадавшего пассажира в автомобиле. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16:45. «Лада» ехала по улице Мира. Напротив дома №25 водитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате пострадал пассажир 1988 года рождения. Он получил ушибленную рану в области колен, ушибы и ссадины плеча. Госпитализация мужчине не потребовалась. Человека, который был за рулем автомобиля, ищут.

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