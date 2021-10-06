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Происшествия6 октября 2021 13:46

В Коми двух мужчин арестовали за убийство двух женщин

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Суд заключил под стражу двоих мужчин, задержанных по подозрению в совершении убийства двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Трагедия произошла в 2002 году в Воркуте. Тогда двое мужчин убили двух женщин. Злоумышленников задержали. При выборе меры пресечения в виде заключения под стражу суд учел обстоятельства преступления, а также данные личности обвиняемых. Иная, более мягкая мера пресечения, по мнению суда, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемых. Постановление в законную силу не вступило.

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