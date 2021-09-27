В Сыктывкаре продлили арест Карандашеву, обвиняемого в убийстве экс-супруги

Фото: из личного архива убитой и мужа

Сыктывкарский городской суд продлил арест Сергею Карандашеву. Его обвиняют в убийстве бывшей супруги Натальи Порошкиной.

Как сообщалось ранее, тело женщины было найдено 30 июля в лесном массиве на окраине города. После трех дней безуспешных поисков Натальи ее 53-летний муж сознался в том, что убил предпринимательницу, а также показал следователям, где зарыл труп.

Добавим, что Наталья и Сергей были в разводе. Мужчина жил в Краснодарском крае и только иногда приезжал в Сыктывкар на пару дней: в Коми он любил рыбачить. У Сергея остались дети семи и восьми лет, а также несовершеннолетняя дочь супруги.

Карандашева заключили под стражу. Позднее фигуранту дела об убийстве продлили арест. В настоящее время расследование продолжается. Как передает БНК, обвиняемый останется под арестом до 28 октября

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