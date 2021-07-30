В Сыктывкаре найден труп пропавшей 52-летней бизнес-леди Натальи Порошкиной

Фото: из личного архива Натальи Порошкиной

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшей известной предпринимательницы Натальи Порошкиной. Женщина бесследно исчезла 27 июля и с тех пор о ней было ничего неизвестно. Однако сегодня, 30 июля, появилась информация, что бизнес-леди найдена мертвой.

Как уточняет издание «Комиинформ», тело 52-летней сыктывкарки обнаружено в местечке Кочпон-Чит в лесном массиве. По предварительным данным, смерть Натальи носит криминальный характер. Как сообщил супруг погибшей, это он ее убил и закопал труп в землю. Ранее мы сообщали, что в день исчезновения между парой случилась ссора.

Сейчас муж Натальи задержан. С ним производятся следственные действия. По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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