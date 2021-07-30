В Сыктывкаре 52-летняя Наталья Порошкина за год до убийства писала о насилии и ревности

Фото: из личного архива Натальи Порошкиной

В Сыктывкаре от рук своего супруга погибла известная владелица фитнес-клуба Наталья Порошкина. Бизнеследи искали с 27 июля всем городом, однако счастливого исхода история не получила: труп женщины был найден в лесу.

Как сообщает пресс-служба СК по Коми, мужчина сознался в убийстве своей жены сегодня, 30 июля, глубокой ночью. Он и показал, где спрятал тело. Труп Натальи найдут в лесу, в свежей могиле, которую сделал ей муж.

Наталья была известной в узких кругах предпринимательницей, была владелицей сети фитнес-клубов и пропагандировала здоровый образ жизни и философию гармонии. Свои мысли она излагала в собственном блоге в социальных сетях. Так, за год до своей трагической гибели Наталья размышляла о домашнем насилии и ревности.

- Сегодня лучший день для того, чтобы попросить прощения всех тех мужчин, кого вы обвинили в насилии и, возможно, в предательстве. И взять на себя ответственность за все содеянное. Всегда жертва приглашает палача. Достаточно манипуляций, - пишет она, не зная, что погибнет от рук собственного мужа.

Смерть Натальи стала для ее близких, друзей и коллег настоящим шоком. Они до сих пор не могут поверить в произошедшее и до конца верили в то, что женщина найдется живой.

Сейчас следователи ведут расследование уголовного дела, а тело Натальи направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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