«Подставила с деньгами»: что известно о бизнес-леди, закопанной своим супругом в лесу возле Сыктывкара

По какой причине вспыхнула ссора, которая привела к семейной трагедии, предстоит выяснить следователям. Фото: личный архив Сергея К. и Натальи П.

В столице Коми темой номер один последних дней остаётся загадочное исчезновение известной бизнес-леди Натальи Порошкиной. Женщину знали как предпринимателя и владелицу сети фитнес-клубов. О её поисках стало известно 27-го июля, когда ориентировка на стройную блондинку разлетелась по соцсетям. Но счастливого исхода истории не случилось. Сегодня, 30 июля, Наталью нашли в лесополосе возле Сыктывкара. Увы, женщина погибла. Подробности семейной драмы расскажет «КП-Коми».

Ушла в лес и не вернулась

По словам близких, она ушла на прогулку вместе с собакой, однако через какое-то время пёс сам пришел домой, а вот его хозяйка словно провалилась сквозь землю. Наталья не отвечала на звонки и смс.

К поисковым работам сразу были привлечены десятки волонтёров, спасателей, водолазов и сотрудников МВД. Основной версией сначала было то, что женщине могло стать плохо во время занятий спортом. Три дня шли поиски в лесном массиве на окраине Сыктывкара. И вот муж женщины Сергей К. сознался: он убил жену и закопал её тело в лесу.

Как сообщает пресс-служба СК по Коми, мужчина признался в преступлении сегодня, 30 июля, глубокой ночью. Он и показал, где спрятал тело. Труп блондинки найдут в лесу, в свежей могиле, которую выкопал ей муж.

Сейчас мужчина находится в следственном отделении. В скором времени суд определит ему меру пресечения, скорее всего, как бывает в таких делах, его отправят на два месяца в СИЗО. В региональном следкоме традиционно не раскрывают причины поступка мужчины, однако знакомые семьи утверждают, что у Натальи был тяжёлый характер и финансовые проблемы, которые могли послужить катализатором конфликта.

«Жертва приглашает палача»

Смерть Натальи стала для её близких, друзей и коллег настоящим шоком. Они до сих пор не могут принять произошедшее и до конца верили, что женщина найдется живой. Убийство Натальи разбудило в некоторых сильную злость, которую они вымещают на страничках Сергея в соцсетях. Однако не всё так просто и гладко, как кажется на первый взгляд.

Наталья, пропагандировавшая здоровый образ жизни и философию гармонии, умные мысли излагала в собственном блоге в социальных сетях. Так, примерно за год до своей трагической гибели женщина размышляла о домашнем насилии и ревности.

— Сегодня лучший день для того, чтобы попросить прощения всех тех мужчин, кого вы обвинили в насилии и, возможно, в предательстве. И взять на себя ответственность за всё содеянное. Всегда жертва приглашает палача. Достаточно манипуляций, — пишет она, не зная, что погибнет от рук родного человека.

Наталью искали всем миром три дня. Фото: личный архив.

Подставила многих?

Противоречивые характеристики о бизнес-леди и у некоторых когда-то близких ей людей. Как рассказал «КП-Коми» бывший сожитель Натальи Виктор С. (Имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим. авт.), супруги уже давно развелись, причём на почве ревности. Однажды Наталья приехала внезапно домой после командировки и застала благоверного с любовницей. Женщина тут же развернулась с чемоданами и ушла. При разводе вернула девичью фамилию.

В союзе Натальи и Сергея появилась на свет дочь Карина, которая сейчас уже совершеннолетняя, и забота о бизнесе обоих родителей (Сергей так же занимался крупной предпринимательской деятельностью) наверняка ляжет на её молодые плечи.

— В других сми пишут, что конфликт между ними возник из-за ревности, это не так, — утверждает Виктор. — Якобы Сергей уже спустя много лет после разрыва запрещал Наташе видеться с другими мужчинами. Неправда. Мы с Натальей жили вместе целый год ещё не так давно. Я помог ей со строительством дома в Ыбу. А в один прекрасный день Наталья меня попросту кинула, выкрав все договоры и документы. Мне пришлось взять кредит, чтобы заплатить рабочим. Наташа очень серьёзно подставила меня с деньгами. И, кстати, я не один такой, многие в Сыктывкаре имели на неё зуб, потому что она не совсем порядочно поступала с людьми.

По словам экс-сожителя, конфликт между бывшими супругами произошёл всё-таки из-за денежных вопросов, делёжки когда-то совместно нажитого. И если Наталья постоянно была в республике, то Сергей в основном проживал за пределами Коми, на российских югах и в Европе. В Сыктывкаре он бывал пару-тройку раз в год, приезжал на рыбалку. Однако Наталье казалось несправедливым, что некоторое имущество при разводе досталось им наполовину, а не разделилось на три части с дочерью.

Как бы то ни было, следователи сейчас ведут расследование уголовного дела, тело Натальи направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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