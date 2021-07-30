В Сыктывкаре по подозрению в убийстве задержан супруг пропавшей 52-летней бизнес-леди

Фото: из личного архива Натальи Порошкиной и Сергея К.

В Сыктывкаре темой номер один последних дней оставалось загадочное исчезновение известной предпринимательницы Натальи Порошкиной. Женщину знали как бизнес-леди и владелицу сети фитнес-клубов. О ее поисках стало известно 27-го июля, когда ориентировка на нее разлетелась по социальным сетям.

Сообщалось, что женщина ушла из дома вместе с собакой на пробежку и не вернулась. К поисковым работам сразу были привлечены десятки волонтеров, спасателей, водолазов и сотрудников МВД. Основной версией сначала было то, что Наталье могло стать плохо во время занятий спортом. Три дня шли поиски в лесном массиве на окраине Сыктывкара, пока муж женщины Сергей К. не сознался в страшном: он убил жену и закопал ее в лесу.

Сейчас мужчина находится в следственном отделении. В скором времени суд определит ему меру пресечения, скорее всего, как бывает в таких делах, его отправят на два месяца в СИЗО. В Следкоме не раскрывают причины поступка мужчины, однако знакомые семьи утверждают, что у Натальи был тяжелый характер и финансовые проблемы, которые могли послужить катализатором конфликта. К слову, Сергей не проживает на территории Коми постоянно: он изредка приезжал на пару дней в Сыктывкар из Сочи или Испании.

Однако близкие друзья и коллеги до сих пор отказываются верить в происходящее и не могут прийти в себя от новостей. Убийство Натальи разбудило в некоторых сильную злость, которую они вымещают в социальных сетях Сергея.

- Убийца! Будь ты проклят, мразь! И мать твоя тоже, что родила такое чудовище, - пишет знакомая погибшей.

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