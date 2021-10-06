Сыктывкарец хотел купить двигатель и отдал мошеннику 80 тысяч рублей

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Житель Сыктывкара 1959 года рождения рассчитывал купить двигатель и лишился 80 тысяч рублей, подозреваемого задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец нашел объявление о продаже дизельного двигателя для иномарки. Он связался с владельцем, и тот пояснил, что двигатель привезут в Коми. Продавец попросил перевести 80 тысяч рублей в качестве предоплаты. Сыктывкарец так и сделал, но двигатель так и не получил.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в мошенничестве задержали ранее судимого безработного жителя Рязани, 1994 года рождения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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