Жителя Коми будут судить за ДТП, в котором он потерял жену и дочь

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В Сосногорске 24-летнего жителя Ухты обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, в аварии на трассе в Коми погибла молодая мама, носившая под сердцем ребенка. Беда случилась 6 марта на трассе в Коми в районе села Керки. Автомашина ВАЗ-2107, в которой ехала молодая семья, на большой скорости выехала на встречку и столкнулась с Renault Duster.

Ирина Расова вместе с мужем и дочерью, которой 1 год и три месяца возвращались от родственников из Ижемского района в Ухту. Ирина находилась на заднем сидении автомобиля вместе со своей дочерью. Погибшая была на шестом месяце беременности, ей было 23 года. медики боролись за пострадавшую в ДТП девочку, но, к сожалению, через 2,5 месяца она скончалась. Кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен 15-летнему брату супруги.

Фигурант признал вину по предъявленному обвинению, за исключением превышения скорости. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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