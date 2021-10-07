В Коми нашли предполагаемого виновника смертельного пожара

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В Усть-Вымском районе задержали мужчину, который может быть виновным в пожаре, произошедшем недавно в селе Айкино. Напомним, ранним утром 2 октября там загорелся частный дом. В итоге на месте происшествия нашли пострадавшего 45-летнего мужчину и уже мертвую 39-летнюю женщину.

Поначалу сообщалось, что причиной пожара стала неосторожность. Сейчас известно, что следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: смерть по неосторожности и умышленный тяжкий вред здоровью. Позже нашли подозреваемого, им оказался местный житель.

Накануне суд постановил заключить мужчину под стражу. Два месяца он проведет в СИЗО.

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