Волонтеры Коми сообщили подробности поисков пропавшего грибника

Фото: "Лиза Алерт"

Члены добровольческого отряда «Лиза Алерт» в Коми рассказали новую информацию о ходе поисков 50-летнего Сергея Зарембо. Еще 9 сентября мужчина отправился по грибы под Сосногорск, но близкие так и не дождались его обратно.

Позже участники поиска обнаружили сапоги Сергея и его велосипед. Волонтеры продолжили искать там: один отряд пошел к болотам, где мужчина бросил велосипед, другой – к газопроводу, где мужчину заметили очевидцы в последний раз. Третий отряд искал там, где лежала обувь.

К поискам подключили даже беспилотник, снимки с которого сейчас анализируются. К сожалению, пока что все, что нашли волонтеры, – это следы кабанов и медведя. Из соображений безопасности группу на время отозвали обратно, каждый участник поиска прошел уже 100 километров.

Напоминаем, что вы можете поделиться любой информацией, которая пригодится в поисках мужчины, по номеру: 8-800-700-54-52.

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