Уйба назвал основную причину, почему властям Коми вновь приходится разворачивать ковид-койки

В Коми вновь развернули дополнительные койки для ковидных пациентов Фото: Архив "КП"

В Коми вновь увеличили количество коек для ковид-пациентов. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. По его словам, за сутки коечный фонд вырос на 115 мест. Сто коек - в КРКБ, остальные - муниципалитетах, уточнил он.

Уйба также назвал причину, почему властям приходится с каждым днем разворачивать новые места. По его словам, дело в том, что граждане не вакцинируются в нужном количестве и темпе, чтобы победить болезнь. Он отметил, что увеличение койко-мест ведет за собой не только дополнительные траты из бюджета, но и истощение медицинского ресурса.

- Мы вынуждены снова разворачивать койки и это снова затраты для республиканского бюджета. Кроме того, испытываем большую проблему с медицинскими кадрами. Наши медики выгорают в прямом смысле слова, - заявил руководитель региона.

Он призвал жителей Коми вакцинироваться в ближайшее время, чтобы избежать тяжелых последствий вируса и снизить нагрузку на больницы.

- Услышьте меня: мы должны прививаться, - заключил глава.

На сегодняшний день в Коми развернуто 2339 коек, из них занято 1953.

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