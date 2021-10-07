Уйба назвал основную причину, почему властям Коми вновь приходится разворачивать ковид-койки

В Коми вновь развернули дополнительные койки для ковидных пациентов
Фото: Архив "КП"
В Коми вновь увеличили количество коек для ковид-пациентов. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. По его словам, за сутки коечный фонд вырос на 115 мест. Сто коек - в КРКБ, остальные - муниципалитетах, уточнил он.
Уйба также назвал причину, почему властям приходится с каждым днем разворачивать новые места. По его словам, дело в том, что граждане не вакцинируются в нужном количестве и темпе, чтобы победить болезнь. Он отметил, что увеличение койко-мест ведет за собой не только дополнительные траты из бюджета, но и истощение медицинского ресурса.
- Мы вынуждены снова разворачивать койки и это снова затраты для республиканского бюджета. Кроме того, испытываем большую проблему с медицинскими кадрами. Наши медики выгорают в прямом смысле слова, - заявил руководитель региона.
Он призвал жителей Коми вакцинироваться в ближайшее время, чтобы избежать тяжелых последствий вируса и снизить нагрузку на больницы.
- Услышьте меня: мы должны прививаться, - заключил глава.
На сегодняшний день в Коми развернуто 2339 коек, из них занято 1953.
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