Путин поддержал предложение главы Коми изменить программу переселения северян

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Коми Владимира Уйба по переформатированию программы переселения северян. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Уйба предложил переселять нетрудоспособное население из Воркуты и Инты в другие районы Коми, где климат более благоприятный. В частности, это Сыктывкар и Прилузье. Сейчас переселение из районов Крайнего Севера происходит только за счет средств федерального бюджета. Однако финансирование не позволяет кардинально решить вопрос. Сейчас время ожидания в очереди составляет более 20 лет.

В очереди на переселение в Воркуте и Инте состоят 11 185 человек. Из них 10 209 пенсионеров и 976 инвалидов. Кроме того, еще 23 458 граждан этих категорий не состоят на учете на переселение.

Уйба попросил Путина поручить правительству России совместно с северными регионами проработать новые финансовые механизмы переселения.Президент поддержал это предложение. Инициативу главы Коми проработают в рамках действующей программы переселения граждан из районов Крайнего Севера.

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