Из-за сбоя WhatsApp и Instagram сыктывкарцы испытали проблемы на работе

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Неполадки мировых социальных сетей и мессенджеров негативно сказались на работе каждого шестого сыктывкарца. Такие цифры приводит сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в своем опросе.

Согласно данным, сбой Facebook, Instagram и WhatsApp заметили 73% опрошенных. Из них 22% признались, что испытали на работе трудности из-за мирового сбоя. Нашлись и те, кого обрадовала сложившаяся ситуация. Об этом признался каждый девятый житель столицы Коми.

А вот огорчившихся было куда больше. Расстроился из-за неполадок каждый второй опрошенный.

Напомним, несколько дней назад у Facebook Inc. произошел масштабный сбой, который отразился на работе принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Значительная часть пользователей этих сервисов переместилась на другие платформы, из-за чего фиксировался «перегрев» ВКонтакте, YouTube и Telegram. В последний мессенджер за пару часов "пришли" более 50 млн юзеров.

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