В Коми обнаружен первый зараженный гриппом

Медики Коми призывают вакцинироваться от гриппа Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксирован первый случай заражения гриппом. Об этом сообщает главный эпидемиолог Нина Овчинникова. По ее словам, инфицированным пациентом является дошкольник. У ребенка диагностирован грипп штамма Н3N2.

Специалист отметила, что случай не относится к завозным, а значит, вирус уже циркулирует по Коми. Годом ранее ни одного случая заражения гриппом в республике зафиксировано не было. Такие результаты были достигнуты благодаря массовой вакцинации.

Ранее врачи сообщали, что эпидсезон 2021-2022 годов будет отличаться тем, что грипп и коронавирус могут наложиться друг на друга и создать микст-инфекцию, Это приведет к тяжелым случаями болезни, утверждают медики.

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