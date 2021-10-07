В Коми в болотистой местности пропали две сестры

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В Коми ищут двух пропавших в лесу пенсионерок. Женщины ушли за клюквой 5 октября и с тех пор не выходят на связь. Уточняется, что пропавшие приходятся друг другу сестрами.

Уточняется, что супруг одной из женщин отвез их в лес и оставил в районе 18-го км дороги Поляна - Иван-Ёль. Родственники договорились, что встретятся на этом же месте вечером, однако мужчина так и не дождался их. Забеспокоившись, он обратился за помощью к спасателям.

Со вчерашнего дня, 6 октября, в районе м. Поляна в лесу и на болоте проводятся поисково-спасательные работы силами Ухтинского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК.

Поиски велись весь день и ночь. Сейчас группа спасателей сменилась, и вскоре в лес прибудет подкрепление - еще три человека и одна единица техники, уточняет издание «Комиинформ».

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