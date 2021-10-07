В Коми обнаружен гонконгский штамм гриппа

В Коми был выявлен первый случай гриппа Фото: Архив "КП"

В Коми выявлен гонконгский штамм гриппа. Им заразился ребенок, сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Нина Овчинникова. По ее словам, пациент подцепил инфекцию в школе.

Она также отметила, что случай не является завозным, следовательно, грипп уже начал циркулировать внутри Коми. Это случилось намного раньше, чем в прошлом году, говорит медик.

Нина Овчинникова обратилась к жителям республики с просьбой вакцинироваться как от гриппа, так и от ковида. Врачи беспокоятся из-за возможного наложения этих инфекций друг на друга.

- Населению необходимо задуматься. Чтобы инфекции ковид и грипп не совпали в одно заболевание, нужно защищаться вакциной. Прививка от гриппа делается давно, она испытана и не вызывает сомнений. Она очень эффективна и от нее нет побочных эффектов, - объяснила специалист.

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