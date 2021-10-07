В Коми собака помогла найти украденный пакет с одеждой

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Воркуте служебная собака Интрига помогла найти украденный пакет с одеждой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась воркутинка 1966 года рождения и заявила о краже пакета с одеждой. Женщина рассказала, что оставила его в подъезде без присмотра. На место прибыли правоохранители с собакой. Немецкая овчарка Интрига взяла след и довела полицейских до одной из квартир. Там полицейские и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый сосед воркутинки. Он признался в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело.

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