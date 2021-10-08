В Сыктывкаре увеличилось число зараженных ковидом детей

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От коронавируса в Сыктывкаре страдает все больше детей: уже 23 детсадовца и 131 школьника сейчас болеют. Ковид также затронул педагогов: в детских садах заражены 28 сотрудников и 9 учителей.

По-прежнему больше всего заболевших сейчас лечатся от ОРВИ и гриппа. Один процент среди всех учителей находится на больничном по этой причине (20 человек). И вновь в разы больше заболевших наблюдается среди педсостава детсадов, там заразились 92 взрослых.

Также свыше 1,5 тысяч учеников сейчас находятся не в школе из-за все тех же гриппа и ОРВИ. В той же ситуации находятся 1380 воспитанников детских садов.

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