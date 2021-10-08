Альпинист из Коми Андрей Голетаров погиб в Крыму

Фото: соцсети

В горах Крыма произошел трагический инцидент: во время восхождения скончался альпинист Андрей Голетаров. Мужчина был родом из Коми, сейчас решается вопрос о транспортировке тела.

На данный момент известно, что это был, скорее всего, несчастный случай. Андрей Голетаров был в горах неподалеку от крымского города Сокол. На данный момент известно только, что мужчина сорвался со скалы. Это произошло 6 октября.

Друзья альпиниста в соцсетях сейчас организовали сбор средств на то, чтобы перевезти тело в Инту, где он жил. Товарищи Андрея Голетарова просят неравнодушных соотечественников помочь родителям мужчины в такой непростой ситуации и перевести деньги по номеру: 8-904-100-23-06. Средства пойдут на транспортировку тела и похороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми лошадь 20 метров тащила всадника и топталась по нему (подробности)